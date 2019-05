نجوم فيلم " ذات مرة في هوليوود" يتألقون بإطلالتهم الجذابة في مهرجان "كان"

بشرى من مهرجان «كان»: «بنتمرمط عشانك يا سيما»تألق نجوم فيلم الإثارة والتشويق الجديد "Once Upon A Time In Hollywood" - ذات مرة في هوليوود - بإطلالتهم الجذابة والانيقة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال٧٢ لعام ٢٠١٩ مساء اليوم الثلاثاء.

وكان المخرج الشهير كونتين ترانتينو نشر بيان كتب فيه: "أنا أحب السينما وأنتم تحبونها، إنها رحلة استكشاف القصة لأول مرة"، وأضاف قائلا: "أنا سعيد لمشاركتي في مهرجان كان السينمائي الدولي ومشاركة فيلمي الجديد Once Upon A Time In Hollywood في مسابقات المهرجان.. فريق العمل كله قد عمل بجد حتى يظهر الفيلم بهذا الشكل، واني اطلب من جميع الحاضرين للفيلم غدا الا يذكروا أحداثه لأحد والا يحرقوه على الآخرين".

‏الفيلم من بطولة براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبي، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، وهو من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في ٢٦ يوليو المقبل.

