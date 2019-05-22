"القومي للمرأة" المصري يكشف عن إيحاءات جنسية وسلبيات في دراما رمضان 2019

حالة من السخط وعدم الرضا ميزت التقارير التي أصدرتها مؤسسات إعلامية ورقابية حول السلبيات في الدراما المصرية الرمضانية، وانعكاسها على المجتمع، وآخرها تقرير المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والذي كشف عن إيحاءات جنسية وتكثيف لمشاهد المخدرات والتدخين والإدمان.

أعدت التقرير مجموعة متخصصة من لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني وقد تضمن مؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2019 .

وقامت اللجنة الإعلامية تحت إشراف القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس بالبدء في فعاليات الرصد بالاعتماد على معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامي للمرأة وقامت اللجنة بالرصد من خلال الآتي.



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أولا القيام بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 25 مسلسل وتتمثل هذه المسلسلات فيما يلي كلبش 3- بدل الحدوتة ثلاثة – شقة فيصل– زلزال – حكايتي – ولد الغلابة – قابيل – بركة – لمس أكتاف- هوجان- علامة استفهام – أبو جبل – لآخر نفس – فكرة بمليون جنيه – البرنسيسة بيسة – طلقة حظ – قمر هادئ- ابن أصول- سوبر ميرو – الواد سيد الشحات – زي الشمس – حدوتة مرة – الزوجة 18 – زودياك – مملكة الغجر )، على العديد من القنوات ومنها : قنوات سي بي سي - قنوات الحياة - قنوات النهار- ON E - dmc - قنوات MBC - أبو ظبي – النيل للدراما ).

ثانيا، قامت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بتصميم استمارة تحليل للمضمون من التي تضم العديد من خبراء الإعلام ومنهم الدكتورة منى الحديدي، والدكتور سامي الشريف ، والدكتورة نادية النشار، والدكتورة نعايم سعد زغلول ، والدكتورة أسماء عبد الشافي، والدكتورة ريهام يحيي ، والدكتورة لبنى خيري ، ومنى نشأت، وسعد عباس ، والأستاذة عصمت قاسم، وهدى رشوان ، وهبة باشا، ووسام العوام، وسيد الحراني باعتماد استمارة تحليل مضمون تم على أساسها رصد دراما رمضان.

وقد جاء إجمالي الأعمال الدرامية للبطولات النسائية 8 أعمال درامية ( حكايتي- لآخر نفس – زي الشمس – حدوتة مرة – مملكة الغجر – سوبر ميرو – بدل الحدوتة ثلاثة – البرنسيسة بيسة ) من حيث صورة المرأة القوية مسلسل حكايتي وإن كان تضمن بعض مشاهد العنف ضد المرأة في بداية المسلسل وأصبحت إمراه إيجابيه لا تستسلم للظروف مهما كان قهر المجتمع من حولها ، أما عن أسوأهم فهو مسلسلي البرنسيسة بيسة و حدوته مرة من حيث الألفاظ البذيئة والملابس الغير لائقة وكثرة تعاطى المخدرات .

وأنه قبل الدخول في تفاصيل المسلسل تم تشكيل فرق بحثية مكونة من 195 طالب وطالبة من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

والوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد و المجتمع المحيط من الدراما المعروضة لهذا العام ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة .

وجاءت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لمنتصف شهر رمضان لعام 2019 كما يلي: أتضح بوجه عام تراجع نسب التجاوزات سواء في العنف ضد المرأة في استخدام الألفاظ الخادشة أو في إظهار الصور السلبية للمرأة.

الالتزام بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في الدراما الذي وضعته لجنة الأعلام بالمجلس القومي للمرأة معتمد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك في الإعلانات و البرامج إلا بعض التجاوزات التي سيرد ذكرها تفصيلًا فيما يلي :

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استخدام الإيحاءات الجنسية بشكل كبير في مسلسل حدوتة مرة، فكرة بمليون جنيه، البرنسيسة بيسة، الواد سيد الشحات، علامة استفهام ، شقة فيصل، الزوجة 18، ولد الغلابة.

ظهور قضية تعدد الزوجات في أكثر من عمل دارمي مقارنة بالعام الماضي في مسلسل الزوجة 18 وابن الأصول و ولد الغلابة وشقة فيصل .

ظهور المخدرات والتدخين بين النساء وذلك في 8 مسلسلات هي زي الشمس، حكايتي، قمر هادئ، قابيل، شقة فيصل، علامة استفهام، لآخر نفس، حدوتة مرة، كما ظهر الإدمان من قبل السيدات في مسلسل لمس أكتاف .

ركزت المسلسلات على مرحلة النضوج للمرأة بصورة أكبر من الطفولة والمراهقة، كما اهتمت بالمرأة في الحضر أكثر من الريف ، وظهر المستوى الاقتصادي المتوسط والمنخفض بصورة أكبر من المستوى الاقتصادي المرتفع هذا العام.

ظهرت قضية التحرش في أكثر من مسلسل سواء اللفظي أو المادي مثل مسلسل ابن أصول، قمر هادئ، الزوجة 18 ، البرنسيسة بيسة ، مملكة الغجر .

تصدرت قضية العنف الأسري العديد من المسلسلات مثل الطريقة الوحشية التي استخدمها الأب ضد ابنته في مسلسل زلزال وكانت عبارة عن عملية صفع على الوجه تكرر لعدد ٣ مرات صفعات عنف غير مقبول، وانها دعوة صريحة لاستخدام الأسر تلك الطريقة في تربية أبنائها، كما ظهر أيضا العنف الأسري في مسلسل حدوتة مرة وإهانة الأم لابنتها خاصة عند ذهابها لكي تتعلم وكذلك مسلسل حكايتي وتحكم الأخ غير الشقيق بحياة أخته على الرغم من تواجد والديها وكذلك مسلسل ولد الغلابة وقتل الأخ لأخته لزوجها بالرجل الذي تحبه.

ظهرت المرأة ذات الإعاقة شخصيات ضمن دراما رمضان في المسلسلات لتأتي بعضها بشكل سلبية والبعض الأخر إيجابي كالتالي، مسلسل سوبر ميرو وكانت نوع الإعاقة حركية لامرأة متقدمة في العمر ولكن بصورة سلبية.

وفي مسلسل كلبش 3 وكانت نوع الإعاقة حركية لشخصية الأم وظهرت بشكل إيجابي، كما أن مسلسل مملكة العجز لشخصيتين أحداهما إعاقة بصرية والأخرى حركية لكبار السن بشكل إيجابي، فيما أتاحت قناة DMC مسلسل زلزال بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية.



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