أسيل عمران ترد على انتقادات الجمهور لها بسبب مشهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة السعودية أسيل عمران للكثير من الانتقادات من جمهورها بسبب أحد مشاهدها في مسلسلها الرمضاني “ماذا لو”.

المشهد الذي أثار الانتقادات، ظهرت خلاله الفنانة السعودية وهي تحتضن زميلاً لها وتقبل رأسه، وهو ما أغضب جمهورها بشدة.

أسيل ردت على هذه الانتقادات، في تصريحات لبرنامج “MBC تراندينج”، بقولها إن خبرتها جعلتها تعرف المشاهد التي ستثير الجدل قبل حدوثه، في إشارة إلى أنها كانت تتوقع هذا الهجوم.

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الفنانة السعودية أضافت أن المتابعين يقولون لها دائماً “لم نتوقع هذا منك” وأن هذا الكلام يحزنها لأن الناس لا يعرفون أن لديها طاقة كبيرة لم تظهر بعد لأنها تعمل ضمن مساحة صغيرة.

أسيل أكدت أنها فخورة جداً بمسلسل “ماذا لو” كعمل عربي وخليجي، وأنها تتمنى أن تتمكن الأعمال العربية من منافسة الأعمال العالمية.

ومسلسل “ماذا لو” من بطولة نور الغندور، وأسيل عمران، ومنذر رياحنة، وعبدالله عبدالرضا، وخالد أمين، وليلى عبدالله، وغرور صفر، وإبراهيم الحساوي، وهو من تأليف فيصل البلوشي وعدنان بالعيس، وهو من إخراج حسين دشتي.