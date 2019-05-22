الدورة الـ9 من "الأقصر السينمائي" تحمل اسم فريد شوقي

أفادت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن الدورة الـ9 من الحدث الفني ستحمل اسم الفنان المصري الراحل فريد شوقي، بمناسبة الذكرى الـ100 لميلاده.

وقالت إن البادرة تعدّ تتويجاً لعطاء فريد شوقي ومسيرته الإبداعية الزاخرة بالتميُّز كمُمثّل ومؤلف ومنتج، مشيرةً إلى أن كينيا ستكون ضيف شرف الدورة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أُقِيم بالجناح التونسي في مهرجان كان السينمائي، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان، ونخبةٍ من السينمائيين والنقاد الأفارقة والأوروبيين.

وطبق التقاليد، ستُهدى الدورة لأسماء راحلين كبار مثل الممثلة والمغنية المصرية عقيلة راتب، والمنتج التونسي أحمد بهاء الدين عطية، والممثّل المالي ستيجيه كواياتي.





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كما سيقيم "الأقصر السينمائي"يوم يوسف شاهين في أفريقيا"، احتفاءً بذكرى ميلاده في 25 يناير/كانون الثاني، وذلك عبر عرْض أفلامه في معظم دول القارة السمراء، وتنظيم ندوات وملتقيات حول المخرج المصري الشهير.





ويُطلِق المهرجان في دورته المقبلة مسابقة "أفلام الدياسبورا"، من أجل عرْض إبداعات الأفارقة وترويجها خارج قارّتهم، وفق توجيهات رئيس شرف المهرجان الفنان محمود حميدة.





في السياق ذاته، أعلن المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان "مالمو" للفيلم العربي في السويد عن تنظيم ليلة للاحتفاء بـ"الأقصر السينمائي" في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بغية التعريف بمقاصده وإنجازاته، مع بثّ الأفلام الفائزة بدورته الماضية.



