خاص- داليدا خليل تتلقى ضربة كبيرة ليلة زفافها

أخيراً، فضح “أسود” الذي يلعب دوره النجم باسم مغنية، “مارغو” التي تلعب دورها النجمة ورد الخال وذلك بعدما كشف منذ حلقتين السر الذي حمله في قلبه لسنوات، حيث ظهر الكره الشديد الذي يكنه أسود” لـ “مارغو” بسبب تحرشها به عندما كان طفلاً ما ادى الى وفاة والدته عند رؤيتها للمشهد امامها والى امراض نفسية لدى أسود رافقته جراء شعوره بالذنب منذ وفاة والدته.

وبعد الرقصة الاولى التي أدتها العروس “كارين” التي تلعب دورها داليدا خليل مع زوجها الياس الزايك الذي يلعب دور “طارق” تم عرض شريط فيديو قصير عنهما منذ ان تعرفا، والمفاجأة ورود صور مارغو وطارق اثناء تواجدهما في السرير وهما يقبلان بعضهما ما جعل الجميع يقع تحت وطاة الصدمة وقطع المخرج سمير حبشي الصورة على وجه كارين المصدومة.

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وكان أسود قد استولى على هاتف مارغو حيث وجد فيه صور وفيديوهات تدينها بعلاقة مع خطيب ابنتها “كارين”، فإنتقم منها أشد انتقام.

ويستمر ابطال مسلسل اسود بالتألق والابداع بتأدية ادوارهم وامتاع ذواقة الدراما اللبنانية

مسلسل “أسود” بطولة ورد الخال، باسم مغنية، داليدا خليل، بالاشتراك مع مجموعة من الممثلين وهم الكو داود، فيفيان انطونيوس، الياس الزايك وغيرهم. كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج سمير حبشي.