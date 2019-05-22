شكرا لقرائتكم بالصور.. سهير البابلي في المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المخرج المصري، عمر زهران، عن دخول الفنانة سهير البابلي إلى المستشفى، دون أن يوضح الحالة الصحية الخاصة بها، مكتفيا بالدعاء لها.

ونشر المخرج المصري عبر حسابه على "فيسبوك" مجموعة من الصور التي التقطها بصحبة سهير البابلي في المستشفى والتي ظهرت من خلالها وهي تجلس على المقعد الخاص بها.

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دون أن يكون هناك أمر مقلق في الصور، خاصة أن الثنائي كانا يتبادلان المصافحة والحديث والضحكات، واكتفى زهران بالتعليق على الصور قائلا "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن.. الرائعة دوما سهير البابلي".

سهير البابلي من مواليد محافظة دمياط عام 1935 والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وكذك معهد الموسيقى، حيث تفجرت موهبتها في سن مبكرة، وقدمت العديد من الأدوار المميزة على خشبة المسرح، التي كان أبرزها "ريا وسكينة" و "مدرسة المشاغبين" و "عطية الإرهابية".

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي كان أبرزها "بكيزة وزغلول"، الذي قدمته بصحبة إسعاد يونس، إلا أنها أعلنت الاعتزال نهاية تسعينيات القرن الماضي وارتدت الحجاب، قبل أن تعود مرة أخرى للتمثيل عام 2005 وهي ترتدي الحجاب وأطلت بمسلسل "قلب حبيبة".