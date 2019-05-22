انكشاف ماضي غادة عبد الرازق يرفع وتيرة "حدوتة مرة"

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""الخليج 365"" من القاهرة: تتواصل أحداث الدراما الإجتماعية "حدوتة مرة" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق بشكلٍ تصاعدي ارتبط بظهور جزء من ماضي شخصية "مرة" التي أصبحت مدام مروة". وذلك عبر ظهور الموظف الذي قام بتزوير الأوراق لها وقامت بسجنه بتلفيق قضية له. حيث طالبها بالحصول على 3 مليون جنيه، لكنها قامت بقتله بعد ايهامه بأنها منحته الأموال واستسلمت له خوفاً من أن يفضحها أمام زوجها طارق التميمي الذي يقوم بدوره مجدي كامل، وهو مهندس يمتلك شركة ضخمة تقوم بتنفيذ مشاريع إسكان.

لكن مروة التي تحاول نسيان ماضيها بكونها ابنة دجالة ماتت وهي تقوم بعمل في المقابر، وأفعالها السيئة كأم باعت أبناءها الثلاثة للحصول على الأموال قبل أن تقوم بتتبعهم والزواج من طارق التميمي الذي قام بشراء إحدى بناتها،فتزوجها بعدما أوهمته بحبها له. فيما ستشهد الحلقات القادمة العديد من المفاجآت حول ماضيها مع قصة الحب التي تعيشها إبنة زوجها ظاهرياً مع زميلها في العمل.

ولقد بدأت مروة في ممارسة الأعمال غير المشروعة من خلال ملجأ للأيتام قامت بإنشائه لكنها تقوم من خلاله بتنفيذ عمليات بيع للأطفال الصغار لأسر وعائلات أثرياء ليقوموا بكتابة الأطفال بأسماءهم بالمخالفة للشرع والقانون، مقابل مبالغ مالية كبيرة تحصل عليها عن كل عملية. كما تذهب لطبيبٍ نفسي وتبدأ بابتزازه. علماً أنه قام بتربية ابنتها الثانية بعدما اشتراها، وهي طفلة صغيرة، ولا يعرف أن مروة هي والدتها الحقيقية.