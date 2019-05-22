شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف: دورى فى "كلبش 3" وطنى وواجب على كل مصرى أن يفعل مثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان ناصر سيف إن دوره فى "كلبش 3" كان وطنى وواجب على كل مواطن مصرى غيور على بلده، يدفع أى أحد يتمنى أن يكون هو محمود علوان، وأضاف ناصر لـ"الخليج 365"،إنه سعيد جدا بردود أفعال الجمهور على هذا الدوره معلقا: وجدت اهتماما كبيرا من جانب المشاهدين في الشوارع والسوشيال ميديا.

وأوضح أن كواليس العمل وتعامل المخرج الهادئ، والذي يخيم علي كواليس المسلسل بخفه ظله وروحه الفنية العالية وتمكنه من أدواته وتوصيل المعلومة للفنان ببساطه، ظهرت على العمل.



ناصر سيف في كلبش3

ويعد مسلسل "كلبش 3" من المسلسلات التى فرضت نفسها بقوة فى السباق الرمضانى، نظرا للشعبية الهائلة التى حققها العمل فى جزأيه الأول والثانى، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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ناصر سيف وأمير كرارة