شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر: "الزعيم" أسطورة الكوميديا وأشرف عبد الباقى "أستاذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم مصطفى خاطر اليوم ضيفا على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على نجوم أف إم، ورد على تصدره البطولة المطلقة مبكرا، حيث صرح بأنه بدأها تدريجيا بداية مع دنيا سمير غانم فى "نيلى وشيريهان" ثم مع ياسمين عبد العزيز فى "هربانة منها" لذلك هو غير متسرع وأنه يهوى البطولات الجماعية مثل مسلسل "ربع رومى" فسر نجاحه أبطاله.

ووجه رسالة للنجم أشرف عبد الباقى بأنه الأستاذ الذى تعلم منه الكثير أهمها الالتزام ويكفيه ثقته فيه وفى زملائه، وعن أكثر موقف تعرض له على المسرح أمام الجمهور كان أمام أحد زملائه الذى قال إفيه لم يعجب الجمهور فتركه وحيدا على خشبة المسرح فلم يجد ما يقوله حتى خرج من المسرح".

وفى رسالة للمخرج أحمد خالد موسى عن تغيير جلده فى فيلم "هروب اضطرارى" قال خاطر أنه كان سعيدا بالدور لأنه جديد على جمهوره ونجح فى ذلك.

وتمنى خاطر أن يقدم كل أنواع التمثيل ليس كوميديا فقط فهو ممثل ويجيد كل الأدوار.

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وتابع: يعتبر الزعيم عادل إمام أستاذ الكوميديا ورقم 1 فى العالم العربى وأكد أن بسبب تأثره بالنجم نور الشريف وتخليدا لاسمه كانت تسمية شخصيات مسلسل "ربع رومى" هو نور الشريف ومحمد سلام فى دور أخوه عمر الشريف.

وعن دوره فى "طلقة حظ" الذى ينافس به هذا الموسم قال أن شخصية عبد الصبور الله يكون فى عونها وهو دور جديد عليا وبذلت فيه مجهودا كبيرا.

وعن ترتيب بعض أصدقائه فى النجومية ذكر أن بيومى فؤاد فى المقدمة ثم النجم أحمد فهمى، ثم أحمد فتحى وأخيرا صديقه أوس أوس.

يذاع برنامج رسايل على "نجوم إف إم"، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.