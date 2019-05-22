شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يحتفل بانتهاء تصوير " حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد صلاح حسنى، بانتهاء تصوير مسلسل " حكايتى"، موجها رسالة شكر لفريق العمل جميعا، وقال أحمد صلاح حسنى ، " فركش كان آخر يوم تصوير الحمد الله عل كل شئ بشكر كل فريق العمل فعلا كانت أيام حلوة كنا فيها أسرة واحدة وربنا يكلل المجهود ده بخير وأن شاء الله تخلص علي خير و مسلسل حكايتي يبقي رقم ١ في قلوب الناس آخر رمضان ويعيش كتيرونكون قدمنا حاجه محترمة و مختلفة بشكر الجميع".

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



احمد صلاح حسنى و ياسمين صبرى