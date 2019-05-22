شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان ليالٍ عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت شراكة بين مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان ليالٍ عربية وذلك في مجال التعاون بينهما فيما يتعلق بتبادل الضيوف وعروض الأفلام، وفي إطار ذلك ينقل مهرجان الليالي العربية في كوبنهاجن موعد انعقاده من شهر أغسطس إلى شهر أكتوبر.

قال مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي إن مهرجاننا ومهرجان ليالٍ عربية فى كوبهاغن لديهما أهداف مشتركة، وثمة علاقة جغرافية وثيقة تربط مدينتي مالمو وكوبنهاجن، لدرجة أنه من المحرج حتى الآن عدم الإقدام على الاستفادة المتبادلة من الموقع الجغرافي على الأقل على مستوى تنظيم وتسهيل تبادل الضيوف القادمين من الدول العربية مع أفلامهم

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يضيف قبلاوي عادة ما يرغب ضيوفنا القادمون عبر مطار كوبنهاجن وهم كثر لقضاء يوم في كوبنهاجن بعد عناء السفر، أو الاطلاع على معالم العاصمة الدنماركية، واليوم وفي إطار هذه الشراكة مع مهرجان ليالٍ عربية يمكنهم فعل ذلك، كما يمكن لذلك أن يلفت انتباه الناطقين باللغة العربية الذين يسكنون في كوبنهاجن للحضوروالتفاعل مع العروض السينمائية العربية

بينما يقول نظيره في الجانب الدنماركي، مدير مهرجان ليال عربية ، راسموس بريندستروب بحكم أن عمر مهرجاننا خمس سنوات فقط ، فنحن نعتبر أصغر المهرجانات" الشقيقة "، لذا فإن توحيد الجهود مع مهرجان مالمو للسينما العربية سيمنحنا إمكانيات جديدة وجمهوراً أوسع. نحن ممتنون لأن مهرجان مالمو للسينما العربية منحنا فرصة للشراكة وليس المنافسة، سوف نبذل قصارى جهدنا لإضافة نكهة جديدة لمهرجان مالمو للسينما العربية