شكرا لقرائتكم خبر عن "لآخر نفس" الحلقة 16.. إطلاق الرصاص على أمير الجماعة والخادمة تثير لغزا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "لآخر نفس"، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على قناة "الحياة"، أحداثا متتالية وغير متوقعة، حيث بدأت الحلقة، بزيارة دينا – هند عبد الحليم و"ياسر" – محمد عز، لإحدى دور الأيتام، وخلال الزيارة طلب أطفال الدار أن يروى لهم الأخير قصة ، فقرر أن يروى قصة تعلقه بدينا من أول نظرة، كما تقابل أدهم وسلمى، وتحدثا بشأن سليم – أحمد صلاح حسنى، والذى أعترف بحبه لسلمى عندما تحدث مع غريمه "أدهم" – أحمد العوضى.

وفى مفاجأة خاطفة من مخرج العمل، أطلق أحد أعضاء الجماعة الإرهابية الرصاص على أمير الجماعة، ولكن فى سرعة مباغته تفادى "عبد الرحمن" أميره وتلقى الرصاصة بدلآ منه، ليودعه أمير الجماعة فى حزت شديد، وأعلن نيته عن قتل الآلاف بسبب قتل عبد الرحمن، حيث حاول طبيب الجماعة إنقاذ بعبد الرحمن على الفور.

كما واجه سليم – أحمد صلاح حسنى ، ناهد – هاجر الشرنوبى عن زواجها من عزت – مراد مكرم، ونهرها بشدة عن هذه الزيجة، وهددها إن لم تفعل ما يطلبه منها، سقوم بفضحها لشقيقته "نهى " ثراء جبيل، فوافقت ناهد للتعاون معه تحت الضغط، بدون علم زوجها "عزت"، كذلك حذرت سلمى شقيقتها من تبليغ أى شخص بمكان الفيلا ، منعا للأزمات.

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وخلال استعراض الحلقة، كشف مخرج العمل عن طريق مشاهد الفلاش باك، لقاء حازم – فتحى عبد الوهاب، و ياسر – محمد عز، وكيفية التعاون بينهما عندما منع شكرى – إيهاب فهمى من تسليم ياسر للأمن، خاصة بعدما كانت نيته تسليمه إلى الأمن أثناء تسليم شحنة السلاح .

وخلال محاولات أدهم وسلمى لفك شفرات رواية "اوسكار وايلد"، التى تحتوى على عدة ألغاز فى أحداث المسلسل، بدأت الحقائق تتكشف ويجد الثنائى حلولا لهذه الألغاز التى تركها فتحى عبد الوهاب لزوجته، خاصة أن سلمى بدأت تستعيد ذاكرتها فى الأحداث التى دارت بينها وبين زوجها .

وخلال مشهد نهاية الحلقة، شاهدت وسمعت دينا – هند عبد الحليم لخادمتها وهى تبلغ أحد الأشخاص عبر الهاتف بتحركات سلمى والعائلة، مما جعل الأمور تصير أكثر تعقيدا، لتنتهى الحلقة فى إثارة وتشويق وإنتظارا للحلقة المقبلة .

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.