شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من عام اختفاء..زين مالك يظهر في العرض الأول لـAladdin بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد من جديد النجم زين مالك للأضواء وذلك بعد أكثر من عام من الاختفاء، فكانت آخر إطلالاته على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Grammy السنوية الستين في يناير 2018 . وقد حرص زين مالك علي حضور العرض الأول لفيلم " Aladdin " في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، ظهر مالك البالغ من العمر 26 عام بملابس سوداء أنيقة، وظهرت بصحبته بعدد من الصور النجمة زافيا ورد . يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie"الجنى".

زين مالك قبل عرض الفيلم

زين مالك قبل عرض الفيلم

زين مالك قبل عرض الفيلم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أكثر من عام اختفاء..زين مالك يظهر في العرض الأول لـAladdin بلوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.