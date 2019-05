شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى التاريخ .. تقييم Game of thrones يهبط بسبب الموسم الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقارب المليون و380 ألف متابع للسلسلة الشهيرة Game of thrones قاموا بالتوقيع على العريضة التى تطالب شبكة HBO بإعادة تصوير الموسم الثامن والأخير وكتابة أحداثه مرة آخرى بعد النهاية التى خيبت آمال الكثيرين.

ولأول مرة منذ أن طرحت أولى حلقات المسلسل عام 2011، هبط التقييم الرئيسي لمسلسل GOT عبر موقع IMBD الشهير ليصل 9.4 بعد أن كان متربعاً على عرش أكثر المسلسلات حصولاً على تقييم بـ 9.5.



هبوط تقييم المسلسل

والتقييمات التي حصل عليها المسلسل جاءت كالآتي، الحلقة الأولى Winterfell وصل تقييمها لـ 7.8، بينما الحلقة الثانية التى جاءت بعنوان A Knight of the Seven Kingdoms جاء تقييمها لـ 8.1، والحلقة الثالثة The Long Night بتقييم 7.7.



الحلقة الأولى

تقييم الحلقة الثانية



تقييم الحلقة الثالثة

بينما جاء تقييم الحلقة الرابعة من السلسلة التى جاءت بعنوان The Last of the Starks ليصل 5.7، والحلقة الخامسة The Bells بتقييم 6.3، والحلقة السادسة والأخيرة التي جاءت بعنوان The Iron Throne حظيت بأقل تقييم في تاريخ المسلسل ليصل 4.4.



الحلقة الرابعة



تقييم الحلقة الخامسة



الحلقة السادسة

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.