شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يكشف عن ملامح أفلامه الوثائقية الجديدة Ice On Fire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يهتم الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو بمشاكل البيئة والحيوانات التى تقترب من الانقراض فى جميع أنحاء العام، بجانب اهتمامه بالتمثيل والفن.

ونشر دى كابريو، مقاطع فيديو جديدة من الأفلام الوثائقية المنتظر عرضها عبر شبكة قنوات HBO والتى تحمل عنوان Ice On Fire، الذى سيسرد العديد من الأزمات البيئية فى عالم الجليد ومنطقة القطب الشمالى ومعاناة الحيوانات.

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وعادة ما يقوم ليوناردو دى كابريو بالتنويه عن القضايا البيئية وحقوق الحيوانات حول مختلف العالم، حيث يستغل السوشيال ميديا فى تسليط الضوء على بعض القضايا منها مثل ملوحة الأرض فى سواحل كاليفورنيا وحماية الأسود النادرة فى إفريقيا والدفاع عن السكان الأصليين فى أستراليا.

واستقبل مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 أمس، العرض الأول لفيلم دى كابريو الجديد الذى يأتى بعنوان Once Upon a Time in Hollywood، الذى تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.