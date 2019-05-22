شكرا لقرائتكم خبر عن صور..أسرة مسلسل "أبو جبل" تفاجئ مصطفى شعبان وتحتفل بعيد ميلاده في اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت أسرة مسلسل "أبو جبل" النجم مصطفى شعبان، واحتفلت معه وجميع العاملين بعيد ميلاده، داخل لوكيشن التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وسط حضور مخرج العمل أحد صالح ومجموعة من الممثلين والعاملين بالمسلسل، وألتقط الجميع الصور التذكارية، فضلا عن تقطيع التورتة احتفالا ببطل المسلسل.





وفى سياق آخر، مازال النجم مصطفى شعبان يصور مسلسل"أبو جبل"، الذى يخوض من خلاله السباق الرمضانى، والذى حصد نجاحا جماهيريا منذ إنطلاق عرضه، كما نال إشادات عدة من النقاد ورواد مواقع التواصل الإجتماعى .

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، عايدة رياض، إنعام الجريتلى، أحمد حبشى وظهورخاص للنجم حسن حسنى تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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