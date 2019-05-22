محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
حرصت الفنانة نيهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنان مصطفى حشيش، الذي دخل المستشفى ووضع في العناية المركزة منذ أيام.
وقالت نيهال في تصريحات لمصراوي:" الحمد الله مصطفى حشيش حالته مستقرة، والأطباء طمنونا عليه مؤكدين إنه في تحسن مستمر، الحمد الله".
وأشارت نيهال عنبر إنه من المقرر أن يغادر العناية المركزة بعد يومين، وسيتم وضعه في غرفة عادية تحت الرعاية الطبية حتى تستقر حالته بشكل كامل".
يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حشيش مشاركته في مسلسل "لأخر نفس"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة "الحياة" .
كانت هذه تفاصيل خبر نهال عنبر تكشف موعد خروج مصطفى حشيش من العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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