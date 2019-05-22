وائل كفوري أمام الأهرامات: "سعيد أني هنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان اللبناني وائل كفوري، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من أمام أهرامات الجيزة. وعلق: "سعيد أني هنا، في مصر"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور النجم اللبناني. يذكر أن وائل كفوري، يحيي حفلًا غنائيصا بمهرجان جرش بالأردن، في شهر يوليو القادم، كما يشارك بالمهرجان كوكبة من نجوم الغناء في العالم العربي.

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