تشييع جثمانه غدًا.. نجوم السعودية ينعون الشاعر بدر المليحي

توفي الشاعر بدر المليحي إثر نوبة قلبية مفاجئة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عصر الغد الخميس من مسجد الملك خالد بحي أم الحمام في الرياض.

ونعي النجم رابح صقر الشاعر الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، كاتبا: "رحم الله الصديق بدر المليحي وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته، اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعي أيضا الإعلامي السعودي صلاح مخارش، عبر صفحته الرسمية

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بموقع التدوينات "تويتر" الشاعر الراحل بدر المليحي قائلا: "بدر المليحي الى رحمة الله صديق قديم ووفي قبل ان يكون شاعرا ابن شاعر ، اشكي عليك الحال ، عاش من شافك ، طحت من عيني ، مقصر وغيرها الكثير من قصائده الجميلة ، رافق مراحل مهمة في مسيرة رابح صقر و راشد الماجد و أصيلأبوبكر ..، بدر المليحي غادرنا قبل قليل وترك طيبته وسمعته وكلامه".

وتفاجأ الجميع صباح اليوم بالمملكة العربية السعودية، و الوطن العربي بانتشار هاشتاج وأخبار عن وفاة الشاعر بدر المليحي، و هو من أشهر الشعراء في المملكة العربية السعودية، كما كان هذا الخبر صادم لجميع محبيه ومتابعيه وأيضاً أهلة وأصدقاءه المقربين وغير المقربين.

واشتهر الشاعر "بدر" بعدد من القصائد مثل "فمان الله يامسافر.. عسى الله يسمح دروبك" و"عاش من شافك حبيبي"، والتي غناها "راشد الماجد" وغيرها من القصائد التي غناها عدد من الفنانين مثل رابح صقر وأصيل أبو بكر.