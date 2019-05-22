المطرب اليمني أحمد فتحي ضيف برنامج "الخيمة" بإذاعة الأغاني

يستضيف برنامج "الخيمة "فى سهرة إذاعة الأغانى يوم الخميس المقبل على الهواء المطرب والملحن اليمنى أحمد فتحى.
يتحدث أحمد فتحى عن مشواره الفني مع الغناء والتلحين وكيف أصبح عازف عود عالمي وأعماله مع المطربين المصريين وآخر مشروعاته الفنية
الخيمة اعداد وتنفيذ منال حسن واشراف شريف عباس.
يذكر ان أحمد فتحي من مواليد (1957 ) بمحافظة الحديدة هاجر في سن الشباب إلى مصر، حصل على درجة الماجستير ، بتقدير ممتاز، من المعهد العالي للموسيقى العربية بمصر، (عن دور آلة العود في مصاحبة الغناء اليمنى)، عام 1998 م ، بتقدير ممتاز.
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