بالفيديو.. سما المصري تمدح عزيزة جلال على طريقتها الخاصة

أشادت النجمة سما المصري بالفنانة المغربية عزيزة جلال على طريقتها الخاصة، حيث طرحت فيديو للنجمة عزيزة جلال وهي تغني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت عليه سما بقولها: "الله علي الصوت الملائكي...أحلي صوت دا ولا إيه؟؟ الفنانة الجميلة اللي علمتنا الحب القمر عزيزه Advertisements جلال صاحبه الاغنيه الاصليه لحبيبي مهما سافرت تعود بعد غياب طويل.. ياريت ترجعي باغانيكي وصوتك الحلو تاني عشان من بعدك الغناء بقي باظراميط خالص من أول حط النقط ع الحروف وسيب ايدي والشبشب ضاع لحد اذقه ذقه جلال صاحبه الاغنيه الاصليه لحبيبي مهما سافرت تعود بعد غياب طويل.. ياريت ترجعي باغانيكي وصوتك الحلو تاني عشان من بعدك الغناء بقي باظراميط خالص من أول حط النقط ع الحروف وسيب ايدي والشبشب ضاع لحد اذقه ذقهوعندي ظروف ...اه والله....وانا كمان علي فكره اغنيه الشبشب ضاع من أسوأ الأغاني اللي تعملت حقكم عليا انا حماره يافنانة ماتزعليش عيله وغلطت...ربنا يديكي الصحه يارب". يذكر أن الفنانة الاستعراضية سما المصري طرحت سابقا كليب "حب الحمام"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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