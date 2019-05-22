كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. البرنسيسة بيسة الحلقة 16 نجاح خطة بيسة وخالتها بإيداع سكسكة بدار مسنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" باكتشاف "سماح" إيمان السيد سرقة سكسكة لذهبها، وتفكر سماح و"مرعى" حجاج عبد العظيم، في وضعها داخل دار مسنين، ويعرضا الأمر على بيسة التي تسعد بالفكرة.

ويقترح مرعى السيطرة على سكسكة بالقوة ولكن بيسة تؤكد له صعوبة الأمر، ليطرح فكرة تخديرها ولكنهم يفشلوا، إلا أن بيسة طلبت من "مأمون" محمد أنور، القيام بهذه المهمة خاصة أن سكسكة طلبت منه أن توصيلها إلى المدرسة التي ورثتها بيسة، فيستطيع إيهامها بالذهاب معها إلى المدرسة ويدعها في دار المسنين وبالفعل ينجح في ذلك.

وعلى جانب آخر تطلب "شويكار" بوسى، من ابنها "كاظم" أمير المصرى، الزواج من بيسة ولكنه يندهش من ذلك ويحاول إرجاعها عن هذا القرار، ولكنها تشرح له أنه لا بد أن يتزوجها بدلًا من ضياع المدرسة ويوافق كاظم في النهاية، ليخبر صديقته مايا بأن والدته طلبت منه الزواج من بيسة وتوافق على اقتراحه بزواجه من بيسة والعودة لها بشرط ألا يقترب منها.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد وإنتاج تامر مرسي، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.