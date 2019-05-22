نادر الأتات: “لم أندم على أي أغنية قدّمتها وهذا ما أحضّره للجمهور”

متابعة بتجــــــــــرد: حلّ النجم اللبناني نادر الأتات ضيفًا على برنامج “جمعتنا حلوة” الرمضاني مع الإعلامي فراس حليمة عبر إذاعة “أغاني أغاني”.

تحدّث نادر الأتات خلال اللقاء عن العديد من المواضيع الفنية والخاصة، وكشف أنه يتابع خلال الشهر الفضيل مسلسلي “خمسة ونص” و”الهيبة الحصاد”.

وأشار نادر إلى أنه يحبّ التنويع في اختياراته الفنية وذلك إرضاءً لأذواق جميع محبّيه وأكد أنه لم يقدم أي أغنية وندم عليها وقال: “لم أقدم أي أغنية وندمت عليها”، كما وكشف عن أنه بصدد طرح أغنية حماسية خلال الفترة القريبة المقبلة لترافقه في حفلات ومهرجانات موسم الصيف.

هذا وأكد نادر الأتات أن الأرقام الإلكترونية لا تعني له بقدر نبض الشارع وقال: “نبض الشارع أهم بالنسبة لي أكثر من أرقام السوشيل ميديا”.

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ووصف نادر الأتات في “جمعتنا حلوة” فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بـ”ملك المسارح” والسوبر ستار راغب علامة بـ”ملك الهيتات” والنجم العربي وليد توفيق بـ”ملك التواضع”.

في ختام اللقاء أشار نادر الأتات إلى أن الزواج والاستقرار من المشاريع التي لا يفكر فيها حاليًا لكنها أساسية بالنسبة له.