هل تزوّجت سيلينا غوميز رجلًا يكبرها بـ 42 عامًا؟

متابعة بتجــــــــــرد: بعد حضورها للمرة الأولى في مهرجان “كان” السينمائي العالمي وظهورها للمرة الأولى على السجادة الحمراء فيه، أصدرت النجمة العالمية سيلينا غوميز بيانًا صدم جمهورها.

وأثناء التقاط الصور لها على السجادة الحمراء، نشرت بعضها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”. وفجّرت مفاجأة على شكل مزحة، فعلّقت قائلةً: “المرة الأولى في مهرجان كان! يشرفني أن أكون جزءاً من هذا الفيلم مع جيم وكل الممثلين. بالمناسبة، بيل موراي وأنا تزوّجنا”.

وكانت الصور التي شاركها غوميز وموراي معًا، أظهرت بعض اللحظات الدافئة بينهما على السجادة الحمراء. وانتشرت بسرعة البرق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الممثل موراي البالغ من العمر 68 عاماً وغوميز معاً طوال المهرجان وشوهدا وهما يتبادلان الهمس في آذان بعضهما البعض. غير أن ما قالته غوميز عن وزاجها منه ليس إلا من باب المزاح.