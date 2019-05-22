بعد وصفها بـ”العاهرة”.. دنيا بطمة ترد بقوة وهذا ما قالته!

متابعة بتجــــــــــــرد: تعرّضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموقف محرج جدًا تسبّب بإثارة الجدل بين متابعيها وأجبرها على الرد، وذلك بعدما تم وصفها بـ “العاهرة” على موسوعة “ويكيبيديا”، بشكل مفاجئ وبدون أي سابق إنذار، علماً أنها استطاعت لاحقًا تصحيح ما كتب عنها.

ولم تنتظر بطمة طويلًا حتى قامت بالرد على هذا الأمر من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وقالت بحزم: “مغنية مغربية، شاء من شاء وكره من كره، وكل من يرى الناس بعين طبعه”. وأشارت في بقية حديثها إلى أن هناك الكثير من الحساد والحاقدين في حياتها، ولكنها تعتبرهم عديمي القيمة ولا نفع لهم في المجتمع، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن موسوعة “ويكيبيديا” هي موسوعة عبر شبكة الإنترنت قابلة المعلومات الواردة فيها للتعديل من قبل أيّ كان وفي أي وقت، لذا ليست موثوقة.