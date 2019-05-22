الشرطة الهندية تستعين بـ”جون سنو” من أجل مكافحة المخدرات!

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت شرطة “مومباي” الهندية، حملة توعية على وسائل التواصل الإجتماعي من أجل مكافحة المخدرات في البلاد، وقد استعانوا لهذه الغاية بشخصية “جون سنو” من مسلسل “صراع العروش” أو Game of Thrones.
فقد نشر الحساب الخاص بشرطة مومباي على تويتر، منشوراً مضحكاً عبارة عن صورة لـ”جون سنو” الذي يلعب دوره كيت هارينغتون من الحلقة الأخيرة لـ Games of Thrones، وهو يقول عبارة ” أنا لا أريد ذلك” الشهيرة في اشارة منه إلى أنه لا يريد العرش الحديدي.
وأرفقوا مع الصورة التعليق التالي: “عندما يقترح عليك أحد الأصدقاء تجربة المخدرات”.
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