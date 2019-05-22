بعد تخفيضها 50%.. تعرّفي على أجور الفنانين برمضان 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشهد عام 2019 اختلافًا كبيرًا عن المواسم الدرامية الماضية، حيث إن الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر مؤخرًا ألقت بظلالها على مختلف المجالات وكان من بينها الإنتاج الفني.

وقد أدى ذلك إلى إصدار قانون إلزام شركات الإنتاج بخفض أجور الفنانين؛ ما أدى لتقليل الأعمال المعروضة على شاشات القنوات الفضائية هذا الموسم نتيجة لعدم قبول العديد من الذين تصدروا مشاهد الدراما في السّنوات الماضية خفض أجورهم.

وانخفضت أجور النجوم هذا العام إلى أكثر من 50% عن العام الماضي، وتعليقًا على ذلك قال الممثل خالد زكى فى حوار إعلامي أن أجور الفنانين لا تكاد تكفي متطلبات حياتهم وأن بعضهم يلجأ إلى تحسين دخله بالعمل في مجالات أخرى موازية، مؤكدًا في ذات الوقت أن فئة الممثلين تعيش حياتها باحترام في مواجهة بعض التجاوزات الفردية.

أما الفنان أحمد السقا تعاقد على مسلسل "ولد الغلابة"، قبل صدور قانون إلزام شركات الإنتاج بتخفيض أجور الفنانين بثلاثة أشهر؛ وهو ما جعل عقد السقا ساريًا ولا يجوز التعديل فيه، وبذلك لا يمكن تخفيض أجره، وكان قيمة التعاقد 28 مليون جنيه مصري، حيث يتقاضى بذلك أعلى أجر في الموسم الدرامي الحالي.

وكان صاحب الصدمة الكبرى هو الفنان محمد رمضان، الذي فوجئ أثناء تعاقده على عمل فني يقدمه خلال شهر رمضان والذي يحمل اسم "زلزال" أن قيمة التعاقد 12 مليون جنيه فقط، بعد أن كان تقاضى مبلغًا ماليًا في رمضان الماضي قدره 40 مليون جنيه، ولكن لم يستطع رمضان رفض هذا التعاقد؛ لأنه بمثابة إعلان رسمي أنه خارج السباق الرمضاني لعام 2019.

كما وافقت الفنانة مي عزالدين على خفض أجرها إلى 4 ملايين جنيه عن مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة".

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أما الفنان أمير كرارة، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال العامين الماضيين بمسلسل "كلبش" ويقدم الجزء الثالث منه مقابل أجر 8 ملايين جنيه مصري، يتقاضاها نظير عمله بالمسلسل ولتقديم برنامج تلفزيوني يقدمه لنفس شركة الإنتاج.

في حين أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز فقد خفضت أجرها لأكثر من النصف، وتقاضت 10 ملايين جنيه مصري، لبطولتها مسلسل "لآخر نفس".

وكذلك الفنان ياسر جلال خفض أجره هذا العام ليحصل على 8 ملايين جنيه مصري، عن بطولته لمسلسل "لمس اكتاف".

وحصل الفنان مصطفى شعبان عن مسلسل "أبو جبل" على 6 ملايين جنيه مصري، كما شملت قائمة النجوم المشاركين فى دراما رمضان، ووافقوا على تخفيض أجورهم أحمد فهمي ومحمد إمام ومحمد رجب وغادة عبد الرازق وغيرهم.