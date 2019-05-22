مفاوضات لجزءٍ ثان من "مملكة الغجر"

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""الخليج 365"" من القاهرة: قررت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر" الدخول بمفاوضات مع بطلتي العمل حورية فرغلي وفيفي عبده لتقديم جزء ثان من المسلسل على أن يُعرَض خارج السباق الرمضاني.

وهو يُعد أول تجربة إنتاج لنقابة السينمائيين ويتم تنفيذه من خلال شركة خاصة، ويسعى صنّاعه لاستغلال نجاحه في رمضان وتسويقه لأكثر من محطة عربية في تقديم جزء جديد منه ليُعرَض خلال موسم الشتاء المقبل. علماً أن مؤلفه محمد الغيطي أبدى ترحيباً بالفكرة مع قناعته بأن الأحداث تحمل تقديم جزءاً آخر.

فيفي عبده وحورية فرغلي طلبتا إرجاء الأمر لحين الإنتهاء من تصوير الجزء الأول الذي يُعرَض خلال رمضان، خاصةً وأن فريق العمل سيبقى في استديوهات التصوير حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.