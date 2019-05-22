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مسلسل Chernobyl يعيد أمجاد شبكة HBO بعد تقييماته المرتفعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسلسل Chernobyl في إعادة أمجاد شبكة HBO  الأمريكية مرة آخرى، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت لأشهرعمل درامي لها وهوGame of thrones.

وحظي المسلسل الذي يسرد الكارثة النووية الشهيرة التي حدثت عام 1986، على تقييمات مرتفعة عبر موقع التقييمات IMBD الشهير والتي وصلت لـ 9.6 لتتجاوز GOT الذي هبط تقييمه اليوم لأول مرة ووصل لـ 9.4.

تقييم المسلسل عبر الموقع
تقييم المسلسل عبر الموقع

 

ويسرد المسلسل الجديد أحداث كارثة تشيرنوبيل التي وقعت في المفاعل رقم 4 فى محطة تشيرنوبيل الشهيرة فى شمال أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، فى الفترة بين 25-26 إبريل عام 1986، والتي تسببت في إزهاق أرواح الكثيرين بسبب الإشعاعات النووية التي خلفت الانفجار.

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ويشارك في بطولة المسلسل كلاً من جاريد هاريس، ستيلان سكارسجارد، إميلي واتسون، بول ريتر، جيسي باكلي، أدريان رولينز، وكون أونيل.

 

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