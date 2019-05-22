شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 16 من بدل الحدوتة 3.. دنيا سمير غانم تغازل المعجبين من إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 16 من "مسلسل بدل الحدوتة 3"، بلهفة " دنيا سمير غانم " وهى تتجاذب الحديث مع أم "لارا" وهى الطفلة التى ترغب لهفة الحصول على معجبينها فتحدث مشادة بينهما وأثناء المشادة تهرب " لارا " مع الطفل بودى الذى اصطحبته لهفة معها إلى حفلة عيد ميلاد " لارا " .

تأتى أم بودى إلى مظهر " أحمد رزق " فى "السيبر" وتتهمه بسرقة" بودى " وتأتى لهفة وهى تبحث عن "بودى " وكذلك معها أم "لارا " وهى تبحث عن "لارا" ويأتى يحيى " عمرو وهبة " ويخبر الجميع أن الأولاد فى عشة فراخ وتتصالح لهفة مه أم لارا وتلتقت صورا مع "لارا" التى تنشرها على الفيس وتحصل لهفة على كثير من المعجبين.

تقابل لهفة كابتن الجيم وتعطى له عديد من الهدايا فيسألها عن المقابل فتخبره بأنها تريد منه دعاية لها على الانستجرام الخاص به فيرفض ويتركها حائرة، وأثناء وجودهم فى النادى يشاهدون مجموعة من الشباب يجرون مسرعين وبسؤالهم تعرف لهفة أن شيرين الأسيوطى " ناهد السباعى " تهبط من مظله وتقوم بعمل مغامرات .. تتعرف لهفة على شرين الأسيوطى تعرض عليها شرين الذهاب معها فى رحلة إستكشافية فى الصحراء .

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عندما يحاول مظهر ضبط "أريل" التلفزيون فى البلكونة يقع من الدور الثانى فيصاب ببعض الكسور، فى الصحراء تقوم شرين الأسيوطى بإصدار التعليمات لكل فريق الرحلة وتحذر من إصطحاب أى مأكولات وتقوم هى بإصطياد ثعبان وتأكله أمام الجميع فتصاب لهفة بحالة إغماء .

تتعرض لهة ويحى لكثير من المتاعب فى الكامب الخاص بشرين الأسيوطى فى الصحراء، ثم تأتى مجموعة من تجار المخدرات بجوار الكامب لتسليم شحنة مخدرات بالقرب من الكامب .

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.