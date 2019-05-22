شكرا لقرائتكم خبر عن ليا سيدو وخفير دولان ودي كابريو أبرز حضور اليوم بمهرجان كان السينمائى الـ72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد اليوم الأربعاء عدد كبير من صناع السينما والمعنيين بها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72 والتى تستمر حتى 25 مايو الجارى فى مدينه كان الفرنسية.

فمن المقرر أن يسير اليوم على السجادة الحمراء كل من خفير دولان وانطوان بيلون وسارة فروستيار وليا سيدو وليوناردو دى كابريو وكلار ديسنيس، كما يحضر أيضا الفعاليات جولى جايت وبيبا بيانكو ونادين لبكى ومارينا فوا وفانسون بيريز وريتشارد فان وغيرهم.