شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دى كابريو وبيت وروبى وترانتينو بـ PHOTO CALL فيلمهم الجديد بفعاليات "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر اليوم النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الـ PHOTO CALL الخاص بفيلمه الاخير " Once Upon A Time In Hollywood " ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72 و التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينه كان الفرنسية ، كما حضر النجم العالمي براد بيت الذي ظهر بعدد كبير من الصور بصحبة دي كابريو ، ايضا كان من الحضور النجمة مارجوت روبي و مخرج العمل كوانتين تارانتينو.

يذكر أن فيلم Once Upon a Time in Hollywood يضم مجموعة من نجوم الصف الأول فى السينما الأمريكية على رأسهم براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

Advertisements