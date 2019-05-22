شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر للسينما الإفريقية يعلن ملامح دورته التاسعة على هامش مهرجان " كان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في لقاء صحفي أقيم بالجناح التونسي بمهرجان كان في دورته 72 ، عدة تصريحات خاصة بالمهرجان بحضورالسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مديرالمهرجان والسيناريست أحمد حلبة منسق عام المهرجان ولفيف من السينمائيين والنقاد من أفريقيا وأوروبا .

وأهم ما جاء بهذه التصريحات أن الدورة التاسعة من المهرجان تقام في الفترة من الجمعة 13 إلى الخميس 19 مارس 2020 وستكون السينما ضيف الشرف هي سينما دولة كينيا، وذلك من خلال برنامج نظرة عن قرب للسينما الكينية الواعدة، حيث يكافح جيل من السينمائيين الشباب لتقديم أعمال سينمائية متميزة تعبرعن واقع بلادهم بصدق ووعي ودأب .

كما ستحمل الدورة التاسعة اسم الفنان المصري الراحل " فريد شوقي " بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده ونظراً لعطاءه المتميز والكبير كممثل ومنتج ومؤلف .

وطبقاً لتقاليد المهرجان سيتم إهداء الدورة لأسماء الراحلين الممثل ستيجيه كواياتي من مالي، والسندريلا الأولى للسينما المصرية الممثلة والمغنية عقيلة راتب والمنتج أحمد بهاء الدين عطية من تونس .

ويقام المهرجان تحت شعار " الأقصر للسينما الإفريقية مهرجان على مدار العام " يوم يوسف شاهين في أفريقيا وذلك في ذكرى ميلاده 25 يناير، وذلك بعرض أفلامه في معظم دول القارة الأفريقية في يوم ميلاده في نفس التوقيت بجميع الدول المشاركة في الاحتفال، وكذلك سيتم عمل ندوات ونشرات حول سينما شاهين وذلك بالتعاون مع شركة أفلام مصر العالمية وزاوية .

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كما سيقيم المهرجان هذا العام مسابقة إضافية هي" مسابقة أفلام الدياسبورا " وذلك لعرض إبداعات الأفارقة في خارج القارة الإفريقية بناء على توجيه رئيس شرف المهرجان الممثل محمود حميدة .

كما أعلن المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي عن ليلة " الأقصر " للاحتفاء بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في السويد والتعريف به من خلال عروض الأفلام الفائزة في الدورة الثامنة ومنها " دفن كوجو" من غانا " وليل خارجي " من مصر، وذلك بعمل ندوة حول الأقصر الإفريقي ودعمه لصناعة السينما الإفريقية في شمال وجنوب القارة وكذلك عرض لفرقة طبول أفريقية ومعرض لأفيشات ومطبوعات الأقصر وذلك في دورة مالمو التاسعة في أكتوبر 2019 .

كما شاركت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إدارة مهرجان روما للسينما الإفريقية في مؤتمر صحفي مشترك بجناح السينما الإيطالية حيث صرح المدير الفني أنطونيو فيلاميني عن استمرار التعاون بناء على البروتوكول الموقع بينهما في كان عام 2016 وعرض الفيلم المصري هيبتا في افتتاح الدورة الخامسة من روما الإفريقي خلال شهر يوليو القادم .

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية بالدعم والتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والشباب والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .