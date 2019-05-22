شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال جيسون موموا لـ إميليا كلارك بعد نهاية Game of Thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أن انتهى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones، بعث الممثل جيسون موموا برسالة الممثلة إميليا كلارك، بعد مشاهدته للحلقة السادسة والأخير من الموسم الثامن، وهى الحلقة التى قتلت فيها دانى على يد جون سنو.

جيسون موموا بعد أيام من عرض الحلقة، قام بكتابة رسالة قصيرة إلى إميليا كلارك قال لها فيها: "بيبى هذه الحلقة قتلتنى". فى إشارة منه إلى موت "دانى" التى كانت زوجته فى أولى حلقات الموسم الأول من السلسلة الفانتازية.



رسالة جيسون موموا إلى إميليا كلارك

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تألق جيسون موموا من قبل كزعيم لـ Dothraki، وكان يجسد شخصية Khal Drogo، وفى الموسم الأول كان متزوجا دانى وحكما معا قبيلة دوثراكي حتى قُتل في نهاية الموسم الأول تاركا دانى تخطط لكيفية الوصول إلى العرش الحديدي.



Game of Thrones

هذا وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.