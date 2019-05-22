شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تسأل جمهورها عن أغانيها المفضلة لتقدمها فى حفل الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلعت الفنانة أنغام، رأى جمهورها عن الأغانى التى يحبون سماعها فى حفل عيد الفطر فى الكويت، وقالت أنغام، "فى انتظاركم يوم الجمعة ٧ يونيو ونحتفل بالعيد مع بعض في الكويت الحبيبة، شاركوني رأيكم بالأغاني اللي تحبوا تسمعوها"،وانهالت تعليقات متابعيه التى تنوعت ردودهم ما بين الأغانى القديمة لها و الحديثة.

أعلنت الفنانة أنغام، عن إحياءها حفل غنائى فى الكويت بمناسبة عيد الفطر، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وذلك فى معرض الكويت الدولى أرض المعارض بصالة 5، ويشاركها الحفل المطرب مطرب المطرف.

وطرحت النجمة أنغام أغنية جديدة بعنوان "30 يوم فرحة"، الأيام الماضية، بمناسبة شهر رمضان، عبر قناتها الرسمية على موقع " يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.