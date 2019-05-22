شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة: "ولد الغلابة" فى مقدمة المسلسلات المخالفة للكود الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة رصد صورة المرأة فى دراما رمضان بالمجلس القومى للمرأة المؤشرات الأولية للأعمال المقدمة خلال منتصف شهر رمضان الكريم بالاعتماد على معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامى للمرأة، وجاء مسلسل (ولد الغلابة) فى مقدمة المخالفين.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى تصريح اليوم الأربعا، إن اللجنة الإعلامية تحت إشراف الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس قامت بحصر شامل للمسلسلات المقدمة فى القنوات الفضائية المصرية والتى تم عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 25 مسلسلا .

وأضافت أن لجنة الإعلام بالمجلس قامت بتصميم استمارة تحليل للمضمون تم على أساسها رصد دراما رمضان وشارك فى وضعها العديد من خبراء الإعلام ومنهم الدكتورة منى الحديدى، والدكتور سامى الشريف، والدكتورة نادية النشار، والدكتورة نعايم سعد زغلول، والدكتورة أسماء عبد الشافى، والدكتورة ريهام يحيى، والدكتورة لبنى خيرى، ومنى نشأت.

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وتابعت أنه تم تشكيل فرق بحثية مكونة من 195 طالبا وطالبة من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل فى إطار التعاون مع المجلس القومى للمرأة، كما تم الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد والمجتمع المحيط من الدراما المعروضة لهذا العام ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة .

وأعلن تقرير للمجلس القومي للمرأة أسماء المسلسلات والمخالفات التى تم رصدها ضد المرأة فى النصف الأول من شهر رمضان، فى مقدمتها مسلسل (ولد الغلابة) وجاء عدد المخالفات التى تم رصدها مخالفة للكود الإعلامى 49 مخالفة.

وأوضح تقرير المجلس القومى للمرأة أنه على الرغم من مخالفات الكود الإعلامى للمرأة السابقة إلا أن معظم هذه المخالفات جاءت فى إطار السياق الدرامى وبالتالى كانت مقبولة فى إطار هذا السياق ما عدا الألفاظ الخادشه للحياء، مؤكدا أنه بشكل عام يوجد التزام إلى حد كبير بالكود الإعلامى للمرأة، فمعظم السلبيات التى ذكرت سابقا جاءت فى إطار رسالة هادفة لتصحيح الأخطاء كما جاءت فى سياق درامى مقبول وغير مفتعل.