شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 16 من بركة.. عمرو سعد يعود إلى القاهرة بعد وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل "بركة"، للنجم عمروسعد كثير من الأحداث منها عودته إلى منزله فى القاهرة بعد الانتهاء من جنازة والدهم ودفنه بالبلد التى ولد بها، وعند عودته تفاجأ بانهيار منزله واتصل بكساب الشخصية الذي يجسدها محمد لطفى وطلب منه أن يعيد المنزل الى من كان وبالفعل جاء مع رجال العصابة وقاموا بترتيب المنزل، كما شهدت الحلقة مواساة بركة لوالدته وشقيقته بعد قتل والده فى السجن.
يذكر أن مسلسل "بركة"، يعرض حصريا طوال أيام شهر رمضان على شاشة CBC، وهو من بطولة النجم عمروسعد هالة صدقي وهنادي مهنا ومحمد لطفى وكمال أبورية ومحمد أبوداوود وأحمد حلاوة، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف محمدالشواف، وإخراج محمود كريم .
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