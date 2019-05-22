كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فراج: فخور بعملي مع محمد ممدوح في "قابيل".. وكريم الشناوي مخرج عبقري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان محمد فراج، إن الإجابة على سؤال "من هو قابيل" صعب للغاية، مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل مع أمينة خليل في مسلسل "قابيل".

وأضاف فراج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" مع محمد طارق على راديو "إينرجي"، أن "قابيل" يقدم الدراما النفسية بشكل جديد ومختلف عن أي شيء تم تقديمه سابقا، ويتناول جرائم "الفيس بوك" والإنترنت من أبعاد نفسية "كريم الشناوي المخرج العبقري من أحسن الحاجات الحلوة اللي حصلتلي السنة دي إني اشتغلت معاه".

وأعرب عن سعادته بمشاركة العمل مع محمد ممدوح "أخويا وصديقي من 15 سنة ودي أول مرة نتقابل فيها في عمل، ربنا أخرها بس جابها في معاد حلو أوي، وإنننا تتحط صورنا في بوستر واحد في الشوارع دي حاجة أنا فخور بيها ومسؤولية كبيرة".

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وأكد أن كتاب "قابيل" ألفوا العديد من الأعمال الكوميدية، وأنها المرة الأولى التي يكتبوا عملا خارج الكوميديا "عاملين حاجة على مستوى راقي جدا، ومقنعة ومحبوكة كويس".

وكان قد انطلق الموسم الثالث من برنامج "كأس إينرجي للدراما"، مع بداية الشهر الفضيل، يوميا في الحادية عشرة مساءً، بعدما حقق نجاحا كبيرا في الموسمين الماضيين وكان محط أنظار الجمهور والنقاد والفنانين، الذين دأبوا على دعوة الجمهور للتصويت لمسلسلاتهم للتويج بالكأس.

ويعتمد البرنامج على تقسيم المسلسلات في مجموعات، تماما كما يحدث في كأس العالم، بحيث تبدأ التصفيات وتتنافس المسلسلات في المباريات التي يحسمها تصويت الجمهور وكذلك رأي لجنة التحكيم التي تتكون من نقاد وصحفيين، وتستمر المنافسة حتى المباراة النهائية التي تنتهي بتتويج مسلسل بكأس إينرجي للدراما.