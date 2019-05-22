كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير عيد يُشيد بموهبة محمد عبدالرحمن.. ويوجه له رسالة بعد دوره بـ"الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المطرب أمير عيد، نجم فرقة "كايروكي"، عن سعادته بأعمال الفنان محمد عبدالرحمن، نجم فرقة "مسرح مصر"، وبمسلسله الرمضاني "الواد سيد الشحات".

ونشر "عيد" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لتوتا، وعلق: "الراجل ده عالمي".

مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمد محمود، ومن إخراج أحمد الجندي.