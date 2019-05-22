كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من محمد رمضان بسبب "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجاح يحققه مسلسل "زلزال"، للفنان محمد رمضان، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، حيث يعد من أكثر المسلسلات مشاهدة ضمن مسلسلات رمضان 2019.

ومع بداية عرض الحلقة الـ 11 وما تبعها من حلقات، قارن المشاهدون بين أحداث مسلسل "الأسطورة" والذي قدمه محمد رمضان من قبل، وبين مسلسل "زلزال" والذي يقدم حاليًا.

وأصبح جمهور محمد رمضان يلاحظ أي تشابهات بين أعماله، نظرًا للشعبية التي يتمتع بها بطل الأسطورة.

وضمن حلقة من حلقات مسلسل "زلزال"، تقدم (محمد حربي كرامة) لخطبة ابنة خليل (ماجد المصري) صاحب الأراضي والأموال، ولا يسير لقاء العائلة على ما يرام فيسخر منه والدها وينصحه بعدم التفكير في هذا الأمر مجددًا، ويعايره بفقره.

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ووجد الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك مشهدا لمحمد رمضان في مسلسل "الأسطورة"، يشبه بشكل كبير هذا المشهد.

كان رمضان (ناصر الدسوقي) قد تقدم لخطبة تمارا (ياسمين صبري)، فيخبره والدها بفارق المستوى الاجتماعي بين العائلتين ويطلب منه أن يكون واقعيا وألا يفكر في هذا الأمر مجددا.

وانتشرت الكوميكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقارن بين المسلسلين، مشيرين إلى أنه يشبهه في عدد كبير من التفاصيل.

تدور أحداث "زلزال" في فترة زلزال 1992، وأحداث تقع خلال تلك الفترة على هامش سقوط عدد من المنازل بسبب الزلزال.

المسلسل بطولة: محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ومصطفى منصور، وهنادي مهنى، ومحمد فتحي، وحسام داغر، وسعيد الصالح، وحنان سليمان.