شاهد.. ناشط مغربي يتحدث عن معجزة ستغير العالم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 05:03 مساءً - نشر الناشط المغربي سعيد بنجبلي، أحد مؤسسي حركة 20 فبراير، عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال فيه أنه سيكشف عن معجزة ستقلب العالم بكامله، وسوف يكون لها تأثير أكبر مما خلفته الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وقد سخر نشطاء من ادعاءات بنجبلي وقالوا انها لا تعدو أن تكون مثل سابقتها ممن ادعوا أنهم المهدي المنظر، بحيث أعلن بنجبلي أنه سيكشف السر الذي سيغير العالم للأبد، وسينهار به عالمنا الان، وسينشأ عالم جديد أحسن بكثير يحلم به الجميع مليء بالحب والرفاهية.

ووضع بنجبلي شرط كشفه على ما أسماه « معجزة المعجزات »، و »اكتشاف العصور »، أن تصل قناته قبل يوم ليلة القدر في الرمضان الحالي لمليون مشترك، وإن لم يتم ذلك سوف يؤجل اعلانه عن كشف سر تغير العالم، إلى حين وصول القناة لمليون مشترك. »

وكتب بنجبلي تدوينة على الفيسبوك قال فيها « أيها المغاربة أبشروا…أيها الجزائريون أبشروا…أيها التونسيون أبشروا…أيها الموريتانيون أبشروا…أيها الليبيون أبشروا…أيها المصريون أبشروا…أيها الأفارقة أبشروا. سكان الشرق الأوسط أبشروا. أيها العالم أبشر. أيها اليهود أبشروا بضرعكم. أيها المسيحيون استعدوا للصدمة. أيها المسلمون استعدوا للفتنة والامتحان. أيها الروحانيون أبشروا بالحقيقة. يا فقراء العالم أبشروا بالفرج. أيها المظلومون أبشروا بالعدل. أيها المقموعون أبشروا بالحرية. أيها المحترقون بنار الحرب أبشروا بالسلام. لقد طلع النجم المنور وجاء بالخبر المنتظر والماء المقطر ».