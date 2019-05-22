«شيخ الحارة» يفاجئ مصطفى يونس براقصة شارع الهرم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم المصري مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، لموقف محرج خلال مشاركته في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

مصطفى يونس، كشف عن قصة جمعته بإحدى الراقصات، التي عرضت عليه الزواج منها، وقال خلال البرنامج على فضائية “القاهرة والناس”: إن القصة بدأت عندما كان في بداية مسيرته كلاعب وعمره 19 عاما، عندما ذهب مع زميله طاهر الشيخ وأحد وكلاء الفنانين، إلى ملهى ليلي في شارع الهرم، من أجل الاتفاق مع بعض الفنانين لإحياء حفل زفاف طاهر الشيخ.

يونس أضاف، أن راقصة بالملهى الليلي رحبت بهم ورفضت أن يغادروا المكان قبل أن يتناولوا وجبة العشاء ومشاهدة فقرتها الفنية، وهو الأمر الذي رفضه هو وطاهر الشيخ في البداية، خوفا من وصول الخبر إلى إدارة النادي الأهلي، لكن مع إصرارها قبلوا بعرضها.

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لاعب الأهلي السابق تابع: في اليوم التالي تلقيت اتصالا هاتفيا من وكيل الفنانين أبلغني برغبة الراقصة في مقابلتي لذلك قبلت دعوتها، وتوجهت إلى زيارتها في الملهى الليلي مرتديًا نظارة شمس في محاولة لإخفاء ملامحي، ودخلت من الباب الخلفي لمقابلتها.

وقال: إن وكيل الفنانين غادر وتركه وحده مع الراقصة، وهو الأمر الذي أصابه بالتوتر، بسبب خوفه على سمعته، كونه مسئول عن عائلته المكونة من والده ووالدته و10 أشقاء.

واختتم: إن الراقصة عرضت عليه الزواج مع منحه راتب شهري وسيارة، كما أخبرته عدم ممانعتها اعتزاله كرة القدم في حال لم يرغب في مواصلة اللعب بعد الزواج، وهو الأمر الذي رفضه، بسبب رغبته أن يكون لاعبا في الأهلي ومنتخب مصر، ومعرفته أن قبوله بالزواج من راقصة قد يتسبب في إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم.