أحمد زاهر: فتحي عبدالوهاب يغرد خارج السرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري أحمد زاهر، عن إعجابه الشديد بأداء الفنان فتحي عبدالوهاب، في مسلسل «لمس أكتاف»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي مع الفنان ياسر جلال.

وقال أحمد زاهر، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “فتحي عبدالوهاب أنت ممثل استثنائي ملكش حل و دايما بتغرد خارج السرب شابوه يا صديقي”.

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في الوقت نفسه رد عليه فتحي عبدالوهاب، قائلًا: “مش عارف أرد يا أحمد ... مش لاقي كلام يوصف تأثير كلام واحد من أفضل الممثلين اللي وقفت قصادهم ... صدقا يعني”.

مسلسل “لمس أكتاف”، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وخالد كمال، وكرم جابر، وأحمد محارب. وهبة عبدالغني،و أروى جودة، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وخلال حلقات المسلسل تم توريط أدهم، الذي يقوم ببطولته الفنن ياسر جلال، فى قضية قتل، إذ كانت مدبرة لتوريط “حمزة” ويجسد دوره الفنان فتحى عبدالوهاب، الذى تمكن من الهرب رغم تصويره بكاميرا هاتف.