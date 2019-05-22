رامز جلال يروّج لـ «سبع البرمبة»: ده فيلم بجد مش مقلب

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

نشر الفنان المصري رامز جلال البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد “سبع البرمبة”، والذي من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر القادم.

رامز أرفق البوستر بتعليق، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، قال فيه: “بِسْم الله توكلنا علي الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر”.

الفنان المصري مازح جمهوره، بتأكيده أنه فيلم وليس مقلب، حيث قال: “متخفوش يا جماعه ده فيلم بجد مش مقلب #سبع_البرمبه والله المستعان #رامز_جلال”.

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وفيلم “سبع البرمبة” من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، وبدرية طلبة، ونور قدري، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وغيرهم.

يذكر أن الفنان المصري رامز جلال يقدم في موسم رمضان الحالي برنامج المقالب “رامز في الشلال”، والذي يعرض على شبكة قنوات MBC.

وكان رامز جلال قد كشف تفاصيل الايقاع بالنجوم في برنامجه “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في أندونيسيا، وذلك في مقدمة برنامجه: “لما تحب تعمل مقالب لازم تبقى مكار زي التعالب ودماغك تفضل شغاله لحد ما تلاقي الإشتغالة والاشتغالة السنة دي في الشلال ملقتش أفضل من أندونيسيا ومكانش في غير سببين علشان نجيب بيهم الضيوف هناك إن الضيف يشارك في برنامج مسابقات أو إنه مسافر يصور إعلان وعلشان تحبك الخطة كان لازم مخرج ومذيعة”.

وأضاف: “جبنا جاد شويري مخرج للإعلان والمذيعة مهيرة عبدالعزيز اللي هتقوم بدورين مذيعة لبرنامج المسابقات في تصوير الإعلان هتكون المذيعة المسئولة عن السوشيال ميديا لتصوير كواليس الإعلان”.