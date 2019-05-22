فتحي عبدالوهاب: شخصيتي تطورت مع الأحداث وهذه أهم صفاتي التي تغيرت

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قال الفنان المصري فتحي عبدالوهاب، إن حياة أي شخص ممكن تتحول لعمل درامي، مؤكدًا أن حياته ستجمع كل أنواع التراجيديا، والميلودراما، والكوميديا، والتشويق.
وأضاف خلال لقائه في برنامج “دراما شخصية”، مع الإعلامية إيناس الشواف، والمذاع عبر “إنرجي”: “مفيش حد يقدر يقدم بطولة مطلقة في حياته لإن محدش بيتحكم في كل خيوط حياته بشكل كامل لكن أنا بحاول في حياتي أخلي نسبة التحكم الأكبر لصالحي لإني مش عايز أبقى مجرد رد فعل”.
وتابع: “حياتي كلها “ماستر سينز” منها على مستوى الشغل “فيلم ثقافي” وفيلم “عصافير النيل”، وفي مسلسل حياتي في مشاهد عايز أشيلها في المونتاج لكن في الحياة نفسها ده مينفعش يحصل عشان كده التجارب اللي بنمر بيها لازم نتعلم منها”.
وأكد أن شخصيته تطورت بمرور الأحداث في حياته وأصبح صبور أكتر ويلتمس الأعذار للناس.
من ناحية أخرى يشارك فتحي عبدالوهاب، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “لمس أكتاف”، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وخالد كمال، وكرم جابر، وأحمد محارب. وهبة عبدالغني،و أروى جودة، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
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