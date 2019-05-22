انفصال أحمد جمال عن خطيبته الإعلامية السعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصل الفنان المصري أحمد جمال، نجم برنامج “Arab Idol”، عن خطيبته الإعلامية السعودية ديانا الخميس، بعد خطوبة استكرت لشهور.

وقالت ديانا الخميس، في تصريحاتها لمجلة “سيدتي”: “نعم انفصلت عن أحمد جمال وعودتي إليه مستحيلة وهذا قرار نهائي من طرفنا نحن الاثنين”.

وأضافت: “نحن انفصلنا نهائيًا وقرار العودة مستحيل من طرفي وإن شاء الله ربنا يوفقني ويوفقه ويجيب اللي فيه الخير بإذن الله”.

وكان أحمد جمال، قد احتفل بخطبته بعد قصة حب جمعت بينه وبين ديانا في شهر يناير الماضي.

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من ناحية أخرى، أصيب أحمد جمال مؤخرًا بكسر في ذراعه نتيجة لسقوطه خلال إحدى مباراة قدم شارك فيها عدد من أصدقائه، وتم وضع ذراعه في جبيرة بعد أن كشفت الفحوصات عن إصابته بكسر.

وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيه وعدد من الأغاني القديمة التي تفاعل معها عدد كبير من الحضور معه.

ورغم إصابته، أحيا الفنان المصري حفل إفطار شركة “كونتاكت”، والذي أقيم بفندق ماريوت الزمالك، وقد ظهر في الحفل وهو يضع ذراعه في الجبس.