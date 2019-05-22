دانييلا رحمة: “مرهقة ولكنني سعيدة”! – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة متابعيها على “انستجرام” بصورة سيلفي لها التقطتها خلال تصوير مسلسل “الكاتب”. وقد أرفقت دانييلا رحمة الصورة بتعليق كتبت فيه: “مرهقة ولكنني سعيدة”، لتنهال على الصورة تعليقات المتابعين الداعمين والمشجعين لدانييلا. إشارة الى أن دانييلا رحمة تلعب دور المحامية مجدولين في مسلسل “الكاتب” وهو من بطولة النجم باسل خياط ويُعرض طيلة شهر رمضان المبارك.

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