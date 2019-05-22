قبلة مثيرة للجدل تجمع ممثلتين عربيتين في مهرجان “كان” – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي العربية بصور الفنانتين المغربيتين نسرين الراضي ولبنى الزبال، خلال مشاركتهما في مهرجان “كان” السينمائي. فقد تبادلت الممثلتان قبلة حميمة على السجادة الحمراء أمام عدسات الكاميرات، قبيل عرض فيلم “آدم” الذي تلعبان بطولته. وأثارت هذه القبلة ضجّة كبيرة بين الجمهور المغربي، اذ أعرب البعض عن استغرابهم من هذا التصرف، فيما اعتبر قسم آخر أن هذه القبلة كانت فقط للفت الأنظار.

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