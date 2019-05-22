نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 21 دقيقة مضت التعليقات على جلسة تصوير لملكة تايلاند تثير السخرية.. شاهد ما فعله “الفوتوشوب”! مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الأسرة الملكية التايلاندية، عن صور مذهلة لملكة البلاد الجديدة بمجموعة مبهرة من الأزياء المختلفة، لكن الأزياء وحدهالم تكن مصدر الاندهاش.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، كان “ماها فاجيرالونغكورن”، 66 عاما، أعلن زواجه رسميًا من زوجته الرابعة والتي تقود وحدة أمن الملك، في أول مايو الجاري، ومنحها لقب ملكة في خطوة مفاجئة، وسُميت “سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أياتايا”، ,وهي تبلغ من العمر 40 عامًا من بانكوك.

ولا تزال الاحتفالات بالزواج سارية، حيث أصدر مكتب الأسرة الملكية التايلاندية 20 صورة تظهر صاحبة الجلالة في ملابس مختلفة، من الزي العسكري إلى الملابس الرسمية.

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وأثارت هذه الصور تساؤلات عديدة وسخرية لاذعة؛ لجعل صورة الملكة تبدو مُركبة على الخلفية، بالإضافة إلى أنها ظهرت فيهم وهي ترتدي عددا من الأوسمة من المفترض أن تجعلها تبدو أكثر انخراطا في العمل العسكري والأمني.

وعملت “سوثيدا” سابقا كمضيفة طيران على الخطوط الجوية التايلاندية، حيث يُقال إنها التقت بالملك في إحدى رحلاته الجوية، ثم انضمت بعد ذلك إلى حرس القصر في عام 2013 وأصبحت قائدة لوحدته الأمنية، ثم عُينت نائبا لقائد الحرس الوطني للملك في عام 2017، لتحصل لاحقا على رتبة جنرال.

وبات “فاجيرالونغكورن” ملكا بعد وفاة والده الملك “بهوميبول ادولياديج” في أكتوبر 2016، وكانت له ثلاث زيجات سابقة، وطلق زوجته التي أنجب منها ابنا في 2014، ومن المقرر أن يكون يوم ميلاد الملكة الجديدة عطلة وطنية.