رامز جلال بـ”أربعة أوجه” على الملصق الدعائي لـ”سبع البرمبة”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم رامز جلال جمهوره، عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام”، بصورة الملصق الدعائي لفيلمه الجديد “سبع البرمبة”، الذي سيعرض خلال عيد الفطر المبارك.
وعلق “رامز” على الملصق الدعائي وقال: “بِسْم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، متخافوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب سبع البرمبة، والله المستعان رامز جلال”.
واللافت أن رامز جلال ظهر على الملصق الدعائي بأربعة أوجه، وهي للشخصيات التي سيقوم بتقديمها خلال أحداث العمل، ومنها شخصيات درامية قدمها عدد من النجوم خلال الموسم الرمضاني الماضي.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلم “رغدة متوحشة”، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر، وشاركه البطولة ريهام حجاج، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانتصار، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
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